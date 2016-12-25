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25.12.2016
255 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 20:41
Гравець збірної США може завершити кар'єру через проблеми із серцем
Півзахисник Сієтла та збірної США Клінт Демпсі ризикує більше не з'явитися на полі.
Футболіст і так пропустив залишок минулого сезону через проблеми із серцем, але, схоже, що здоров'я футболіста не покращилося, інформує Foxsports.com.
"Ми не знаємо, чи буде взагалі Демпсі грати, а якщо і буде, то на якому рівні, і як довго", - сказав менеджер клубу Гарт Лагервей.
Востаннє Демпсі з'являвся на полі влітку. Наприкінці вересня він припинив тренування з командою через заборону лікарів, передає soccer.ru.
|Світлина взята із соціальних мереж
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