Гравець збірної США може завершити кар'єру через проблеми із серцем

Півзахисник Сієтла та збірної США Клінт Демпсі ризикує більше не з'явитися на полі.

Футболіст і так пропустив залишок минулого сезону через проблеми із серцем, але, схоже, що здоров'я футболіста не покращилося, інформує Foxsports.com.

"Ми не знаємо, чи буде взагалі Демпсі грати, а якщо і буде, то на якому рівні, і як довго", - сказав менеджер клубу Гарт Лагервей.

Востаннє Демпсі з'являвся на полі влітку. Наприкінці вересня він припинив тренування з командою через заборону лікарів, передає soccer.ru.