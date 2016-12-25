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25.12.2016
71 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 22:17
Ювентус готовий викласти Реалу за Крооса 60 млн євро
Півзахисник Реала та збірної Німеччини Тоні Кроос може продовжити кар'єру у Ювентусі.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
26-річний футболіст є головною метою туринської команди у найближче трансферне вікно.
В італійському клубі готові заплатити за трансфер Крооса 60 млн євро.
Зауважимо, що Кроос недавно продовжив контракт з Реалом до 2022 року.
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23.12.2016
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