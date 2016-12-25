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25.12.2016
29 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]25.12.2016 22:23
Збірна України (U-16) зіграє на турнірі під егідою УЄФА у Туреччині
Федерація футболу України повідомила про графік ігор і тренувань збірних України різних вікових груп під час зимової перерви.
Збірна команди U-16 під керівництвом Олега Кузнецова відвідає турнір, який проводить Федерація футболу Туреччини під егідою УЄФА, інформує офіційний сайт ФФУ.
Турнір відбудеться у передмісті Ізміра містечку Кушадасі, дати проведення Кубку 15-24 січня 2017 року.
Команда U-16 в офіційних іграх стартуватиме на початку жовтня у кваліфікаційному раунді чемпіонату Європи у Болгарії.
Нагадаємо, у 2017 році у молодіжних збірних України зменшиться кількість матчів.
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23.12.2016
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