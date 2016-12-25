Взимку збірна України U-17 товариські матчі зіграє у Білорусі, а команда U-19 - в Ізраїлі

Збірна команда U-17 з футболу під керівництвом Сергія Попова на запрошення Федерації футболу Білорусі візьме участь в офіційному турнірі, який відбудеться у Мінську 15-24 січня 2017 року.

Цей турнір є етапом підготовки до еліт-раунду ЧЄ в Австрії, ігри якого заплановані на березень нового року, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Збірна команда U-18 під керівництвом Олександра Петракова у зимовий період не збиратиметься.

Підготовку до кваліфікаційного раунду чемпіонату Європи, який відбудеться у жовтні в Албанії, розпочнуть з березня.

Збірна команда U-19 під керівництвом Володимира Циткіна наприкінці лютого 2017 року проведе дві товариські гри в Ізраїлі зі збірною цієї країни.

У березні команда стартуватиме в еліт-раунді відбірного циклу до чемпіонату Європи, який відбудеться у Нідерландах.

Збірна команда U-21 під керівництвом Олександра Головка очікує 23 січня, коли у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування УЄФА для учасників відбірного циклу чемпіонату Європи 2017-19 років.

Нагадаємо, збірна України (U-16) зіграє на турнірі під егідою УЄФА у Туреччині.

Додамо, у 2017 році у молодіжних збірних України зменшиться кількість матчів.