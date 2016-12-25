ФІФА хоче запровадити на Чемпіонатах світу формулу "16 груп по 3 команди"

ФІФА продовжує вивчати можливість розширення складу країн-учасниць Чемпіонатів світу до 48 команд.

Аналітики організації у 64-сторінковій доповіді стверджують, що найбільш оптимальна формула - 16 груп по 3 команди. Зміна може торкнутися вже ЧС-2026.

Раунд плей-оф буде починатися з 1/16 фіналу, і протягом 32 днів на турнірі буде зіграно 80 матчів, інформує CBC.ca.

Кожен матч впишеться в ексклюзивний тимчасовий слот. Час початку матчів, ймовірно, буде визначатися не з урахуванням часового поясу країни-організатора, а з урахуванням прайм-тайм найбільш великих телеаудиторій.

Дохід від проведення Чемпіонату світу з такою формулою може зрости майже на 20% - від прогнозованих 5,5 мільярда доларів за ЧС-2018 у Росії до 6,5 мільярда. Зростуть і організаційні витрати - з 2 мільярдів до 2,3 мільярдів.

Потенційний прибуток, згідно з дослідженням ФІФА, може вирости на 640 мільйонів доларів, передає Sports.ru.

Нагадаємо, Інфантіно хоче позбутися від нічиїх у групових турнірах Чемпіонатів світу.