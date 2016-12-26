Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій

Головний тренер національної команди розповів про перші матчі, а також про ставлення до ЧС у Росії та натуралізації.





У році, що минає, Андрій Шевченко став наймолодшим тренером в історії збірної України, який проводив матчі офіційних турнірів (39 років). Але це не завадило йому показати найкращий результат за відсотком набраних очок у відборі - 66,7%.

Причому національна команда на ходу перебудовує ряди та манеру гри. Тренер розповів про перші матчі його команди, ставлення до ЧС у Росії.

- Скільки необхідно часу, щоб визначитися з кістяком збірної? Чи побачимо ще дебютантів?

- Кістяк ми вже сформували. Без цього неможливо було б починати роботу. У серпні ми організували серйозний збір, переглянули велику кількість гравців і зробили висновки, розуміючи, що у подальшому на радикальні зміни часу не буде. Далі діяли, виходячи із ситуацій. Тепер процес запущено, а отримати місце у збірній може кожен, хто відмінно себе проявить в іграх за свій клуб, і головне - буде демонструвати прогрес протягом часу.

- За якими чемпіонатами Ви та ваші помічники слідкуєте?

- У нас досить великий тренерський штаб, і ми тримаємо у полі уваги українців, які виступають як вдома, так і за кордоном. Зараз як раз є можливість поїздити, поспостерігати, поспілкуватися з футболістами та тренерами. Новачки у збірній з'являються постійно, за осінь у нас було шість дебютантів, процес оновлення команди, думаю, продовжиться й у 2017 році. Все залежить від самих гравців.

- У Кальярі дебютував 18-річний українець Брюхов...

- Я радий за хлопця, але ще раз скажу, що потрапити у поле нашого зору ще не означає потрапляння у команду. Ми переглядаємо багатьох. У нас є п'ять днів на підготовку до матчу. Залучити хочеться багатьох, але для роботи з ними потрібен час. Тому наша селекція плавна, точкова.

- Ви даєте шанс молодим футболістам і не боїтеся ставити їх у склад. Чого потребує молодий гравець в першу чергу?

- Довіри. Але також до нього потрібно особливе ставлення. Його потрібно поступово підпускати до складу, ставити у ротацію, давати час на переосмислення, самоаналіз, адже він проходить етапи становлення характеру, менталітету поступово, часто події краще не форсувати.

В основному це - робота клубних тренерів, саме там молодь долає поріг, що розділяє юнацький і дорослий футбол. У збірній ми працюємо з готовим матеріалом. І хочу сказати, що мені приємно мати справу з нашими молодими гравцями. Вони сприйнятливі, розкуті, добре та швидко засвоюють знання й установки.

- Чи є ймовірність того, що буде натуралізований хтось із легіонерів?

- Ми не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій. Усе дуже просто: я працюю з українськими гравцями, футболістами, які мають український паспорт. А питання громадянства повинен приймати самостійно сам футболіст, це дуже важливе життєве рішення. І якщо він стає громадянином України, то потрапляє у сферу нашої діяльності. І тоді ми будемо стежити за його виступами. Але гарантій ми нікому не даємо.

- Про зимовий тренувальний збір національної команди...

- Такий збір дуже потрібен. З цією ідеєю погодилися і тренери наших провідних клубів - вони розуміють специфіку роботи тренерського штабу збірної, вникають у наші проблеми. Але, на жаль, є багато складнощів організаційного плану. Топ-клуби проводять зимові збори у різних країнах і в різні терміни, і до того ж по-різному будують підготовку. Крім усього, Шахтарю належить зіграти в лютому в плей-офф Ліги Європи.

Ймовірно, цієї зимою такий збір не відбудеться, але ми спробуємо спланувати заздалегідь календар на майбутню зиму, щоб вікна для підготовки національної збірної у міжсезоння з'явилися.

- Чи буде наша команда брати участь у російському ЧС у разі виходу на Мундіаль?

- Я хотів би зіткнутися з проблемою, що ми виграли наш відбірний турнір, і тепер стоїть дилема, їхати чи не їхати на Чемпіонат світу! Але ми ще так далекі від цього, зараз у нас зовсім інші проблеми. Ми ставимо завдання перемагати, претендувати на перше місце, це наша спортивна робота. А політичні й організаційні рішення буде приймати ФФУ.

- Які перспективи потрапити у збірну України у футболістів, які виїхали грати у Росію?

- Право потрапити у збірну футболісти заробляють своїми виступами, результатами, рівнем гри. Інших критеріїв немає.

- Хто з ваших підопічних по збірній потребує переїзду у європейський чемпіонат для подальшого особистого прогресу, з огляду на падіння рівня чемпіонату України? Чи говорили Ви їм про це? Як Ви можете вплинути на їхні трансфери?

- Оцінювати перспективи конкретних гравців у клубах - завдання агентів, це їхній хліб. Мені важливо, щоб хлопці мали ігрову практику, проводили більше часу на полі, це дає поживу для аналізу. Якщо після переходу футболіст буде стабільно виступати, і бажано на хорошому рівні, я буду це вітати.

- Ярмоленко забиває голи у збірній, випереджаючи Ваші темпи. Чи вірите Ви, що комусь вдасться забити більше 48 голів за збірну?

- Звичайно, такий час прийде! Якщо це буде Ярмоленко, я буду радий, адже він це зробить у мене в команді!

- Як ставитеся до ситуації у чемпіонаті України, що команди грають з боргами, і з деяких навіть встигли зняти очки?

- Зараз дуже важкий час, кількість клубів скорочується, деякі команди зникають, фінансування скоротилося. Потрібно пережити цей період, шукати вихід у нових економічних умовах. Такий кризовий досвід буде корисний у майбутньому, адже саме так створюються життєздатні бізнес-моделі.

Футбол - відображення життя суспільства. Коли в Україні налагодиться життя, то запрацює і футбольне господарство. До цього потрібно йти, крок за кроком реалізовувати довгограючі програми. Футбол не може бути у відриві від економіки. Як бачимо, у розвинених країнах Європи і футбол на високому рівні.

За матеріалами "Вести"

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