У Бердянську відкрили стадіон зі штучним покриттям для дітей-переселенців
У Бердянську відкрили перший у Запорізькій області повноцінний стадіон із сучасним штучним покриттям.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Оновлена арена Енергія, що розташована на березі Азовського моря, стане центром по роботі з дітьми-переселенцями, які через футбол зможуть адаптуватися до мирного життя та забути пережите лихо війни.
На урочисте відкриття стадіону, який було реконструйовано у короткий термін з жовтня по грудень, завітало багато гостей.
ФФУ подарувала вихованцям місцевої ДЮСШ та футбольній спільноті Бердянська 100 футбольних м’ячів, а 11 кращих команд області отримали комплекти тренувального обладнання.
Президент ФФУ Андрій Павелко зазначив, що Бердянськ - перше місто у Запорізькій області де побудоване таке сучасне поле.
|Світлина ФФУ
|
26.12.2016
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua