У Бердянську відкрили стадіон зі штучним покриттям для дітей-переселенців

У Бердянську відкрили перший у Запорізькій області повноцінний стадіон із сучасним штучним покриттям.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Оновлена арена Енергія, що розташована на березі Азовського моря, стане центром по роботі з дітьми-переселенцями, які через футбол зможуть адаптуватися до мирного життя та забути пережите лихо війни.

На урочисте відкриття стадіону, який було реконструйовано у короткий термін з жовтня по грудень, завітало багато гостей.

ФФУ подарувала вихованцям місцевої ДЮСШ та футбольній спільноті Бердянська 100 футбольних м’ячів, а 11 кращих команд області отримали комплекти тренувального обладнання.

Президент ФФУ Андрій Павелко зазначив, що Бердянськ - перше місто у Запорізькій області де побудоване таке сучасне поле.