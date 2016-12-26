Волинь готова продати одного з найперспективніших гравців команди?
Волинь має намір продати юного форварда Ярослава Деду.
Днями керівництво "хрестоносців" прийняло рішення продати 17-річного нападника, який є одним з найбільш перспективних футболістів нинішньої Волині.
Лучани хочуть здійснити трансфер Деди вже найближчим часом і готові розглядати будь-які пропозиції, стверджує Sport Arena.
Деда став гравцем Волині влітку 2014 року. У 2012-2015 рр. Ярослав забив у чемпіонаті ДЮФЛ 50 голів, виступаючи за БРВ-ВіК (Володимир-Волинський) і Волинь. У чемпіонаті U-19 в активі нападника 24 голи, U-21 - 7 м'ячів.
У матчах УПЛ Діда не відзначався. Всього у "вишці" у минулому та поточному сезонах футболіст зіграв 12 матчів (в цьому сезоні - 9), а також 3 - у Кубку України (1 гол).
Нагадаємо, була інформація, що Шахтар цікавиться двома молодими нападниками Волині.
|Ярослав Деда. Світлина ФК Волинь
|
26.12.2016
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua