Волинь готова продати одного з найперспективніших гравців команди?

Волинь має намір продати юного форварда Ярослава Деду.

Днями керівництво "хрестоносців" прийняло рішення продати 17-річного нападника, який є одним з найбільш перспективних футболістів нинішньої Волині.

Лучани хочуть здійснити трансфер Деди вже найближчим часом і готові розглядати будь-які пропозиції, стверджує Sport Arena.

Деда став гравцем Волині влітку 2014 року. У 2012-2015 рр. Ярослав забив у чемпіонаті ДЮФЛ 50 голів, виступаючи за БРВ-ВіК (Володимир-Волинський) і Волинь. У чемпіонаті U-19 в активі нападника 24 голи, U-21 - 7 м'ячів.

У матчах УПЛ Діда не відзначався. Всього у "вишці" у минулому та поточному сезонах футболіст зіграв 12 матчів (в цьому сезоні - 9), а також 3 - у Кубку України (1 гол).

Нагадаємо, була інформація, що Шахтар цікавиться двома молодими нападниками Волині.