Капітан Зорі: Ми всі винні, що рідний Луганськ не побачив матчі Ліги Європи

У гравців Зорі є смуток у душі від того, що матчі Ліги Євро не побачив Луганськ.

Про це заявив капітан команди Микита Каменюка, якого цитує офіційний сайт луганського клубу.

"Прикро, що так все сталося. Ми всі у цьому винні. Дуже багато вболівальників після ігор дзвонять, підтримують, переживають, дивляться не тільки наші матчі у Лізі Європи", - сказав він.

"Ясна річ, що хотілося б грати на рідному стадіоні при рідних вболівальниках, але так склалися обставини. Нас в Одесі дуже добре підтримували. Особисто мені хотілося б, щоб заповнюваність стадіону була ще більшою", - додав гравець.

Але в той же час Каменюка подякував, що і стільки людей приходило підтримати Зорю.

"Будемо сподіватися, що за підсумками цього сезону ми знову завоюємо право грати у єврокубках і своїм виступом у цьому груповому етапі Ліги Європи заслужимо того, щоб на трибунах було більше глядачів", - зауважив він.

"Приємно грати при повному стадіоні, а не при порожніх трибунах, як у чемпіонаті. Хотілося б, щоб наші ігри збирали ще більше глядачів незалежно від того, в якому місті ми граємо", - підсумував він.