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175 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 14:20 - Сhampion.com.ua
Чемпіонат Англії. Челсі - Борнмут, Арсенал - ВБА, Халл - Манчестер Сіті. Матчі 18 туру
Чемпіонат Англії-2016/17 з футболу
Матчі 18-го туру
26 грудня
Вотфорд - Крістал Пелас 14:30
Челсі - Борнмут 17:00
Бернлі - Мідлсбро 17:00
Арсенал - Вест Бромвіч 17:00
Лестер - Евертон 17:00
Свонсі - Вест Гем 17:00
Манчестер Юнайтед - Сандерленд 17:00
Халл Сіті - Манчестер Сіті 19:15
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