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359 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 14:41
ЗМІ: Луческу може купити у Зеніт Роббена
Зеніт розглядає можливість придбання півзахисника Баварії та збірної Нідерландів Ар'єна Роббена.
Про це повідомляє Itasportpress.
Контракт 32-річного футболіста закінчується влітку 2017 року, а портал transfermarkt оцінює його вартість в 11 мільйонів євро.
Зазначається, що Баварія готова відпустити гравця за 10 мільйонів євро, інформує "СЭ".
Сам Роббен раніше заявляв, що не може обіцяти, що залишиться у клубі, так як з ним ніхто не зв'язувався з приводу нового контракту.
За Баварію нідерландець грає з 2009 року, провів за команду 233 матчі, у яких забив 121 м'яч і віддав 79 гольових передач.
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