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26.12.2016  14:41

ЗМІ: Луческу може купити у Зеніт Роббена

Зеніт розглядає можливість придбання півзахисника Баварії та збірної Нідерландів Ар'єна Роббена.

Про це повідомляє Itasportpress.

Контракт 32-річного футболіста закінчується влітку 2017 року, а портал transfermarkt оцінює його вартість в 11 мільйонів євро.

Зазначається, що Баварія готова відпустити гравця за 10 мільйонів євро, інформує "СЭ".

Сам Роббен раніше заявляв, що не може обіцяти, що залишиться у клубі, так як з ним ніхто не зв'язувався з приводу нового контракту.

За Баварію нідерландець грає з 2009 року, провів за команду 233 матчі, у яких забив 121 м'яч і віддав 79 гольових передач.
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