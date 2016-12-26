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261 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 15:02
Будківський у Росії може змінити клуб
Форвард Анжі та кандидат у збірну України Пилип Будківський може змінити команду.
24-річний форвард може поповнити склад іншого клубу російської Прем'єр-ліги - Уфи, стверджує dynamomania.com.
У цьому сезоні Будківський, орендований у донецького Шахтаря, провів за Анжі 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 5 забитими м'ячами.
Уфа випереджає Анжі у турнірній таблиці на п'ять очок і займає восьму позицію.
Нагадаємо, влітку Вернидуб розкритикував перехід Будківського в Анжі.
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