Будківський у Росії може змінити клуб

Форвард Анжі та кандидат у збірну України Пилип Будківський може змінити команду.

24-річний форвард може поповнити склад іншого клубу російської Прем'єр-ліги - Уфи, стверджує dynamomania.com.

У цьому сезоні Будківський, орендований у донецького Шахтаря, провів за Анжі 19 матчів у всіх турнірах, відзначившись у них 5 забитими м'ячами.

Уфа випереджає Анжі у турнірній таблиці на п'ять очок і займає восьму позицію.

Нагадаємо, влітку Вернидуб розкритикував перехід Будківського в Анжі.