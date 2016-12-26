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26.12.2016  15:23

Агент Тайсона: переговори про новий контракт не прийшли ні до чого хорошого

Бразильському півзахисникові Шахтаря Тайсону не цікавий варіант з переходом у Фенербахче, а у переговорах щодо нового контракту сторони поки зайшли у глухий кут.

Про це повідомив агент гравця Дієго Дорнеллес.

"Тайсону не цікавий варіант з турецькими клубами, тому у Туреччині його не буде. Ми не знаємо, хто такий Пауло Бордонаро, і чому він веде переговори про перехід Тайсона", - заявив в інтерв'ю Sport Arena агент.

Дорнеллес не став приховувати, що діалог щодо нового контракту йде дуже непросто.

"Нещодавно я вже літав в Україну на переговори по новому контракту, і ми не прийшли ні до чого хорошого для двох сторін. Шахтар невірно оцінює значимість і цінність нашого клієнта", - додав Дієго.

Нагадаємо, Тайсон уже казав, що хотів би залишити Шахтар.
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