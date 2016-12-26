Полтава переглядає Пуканича

Футбольний клуб Першої ліги Полтава почав перший після відпустки триденний тренувальний збір.

За словами головного тренера полтавчан, перший збір спрямований на відновлення гравців після паузи і на знайомство з новачками колективу, зокрема Адріаном Пуканичем.

"На сьогодні два нових гравця приїхали на перегляд. Деякі молоді люди, з якими ми вели переговори, з різних причин не прибули в розташування колективу. Після Нового року ФК Полтава повинні поповнити ще четверо нових футболістів. Тому поки селекційна робота проходить нормально", - зазначив головний тренер полтавчан Юрій Ярошенко.

"Команда пройде медогляд, потім почнетться загально-підготовчий етап, який триватиме до 2 лютого. З 5 лютого у нас почнеться спеціально-підготовчий етап. На цій стадії підготовки ми будемо брати участь в турнірі за "Кубок Віктора Пожечевського", який, за попередньою інформацією, пройде з 5 по 16 лютого", - додав він.

Тренер заявив, що після турніру клуб піде у відпустку, після якої розпочнеться завершальний етап підготовки до весняної частини сезону.

"Далі колектив піде на відпочинок, після якого розпочнеться завершальний етап підготовки до весняної частини сезону", - підкреслив Ярошенко, слова якого наводить FootBoom з посиланням на Win Draw Loss.