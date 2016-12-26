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270 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 21:26
Зірковий захисник Реала може продовжити кар'єру в Китаї
Захисник Реала Пепе може продовжити кар'єру в Китаї.
Про це стверджує Marca.
За інформацією видання, перехід може відбутися вже в зимове трансферне вікно.
Повідомляється, що португалець не веде з клубом переговорів про продовження контракту, який розрахований до кінця сезону.
На даний момент 33-річний футболіст має кілька пропозицій з Піднебесної, пише СЭ.
У цьому сезоні Пепе провів вісім матчів у чемпіонаті Іспанії і забив один м'яч.
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26.12.2016
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