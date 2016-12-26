Зірковий захисник Реала може продовжити кар'єру в Китаї

Захисник Реала Пепе може продовжити кар'єру в Китаї.

Про це стверджує Marca.



За інформацією видання, перехід може відбутися вже в зимове трансферне вікно.



Повідомляється, що португалець не веде з клубом переговорів про продовження контракту, який розрахований до кінця сезону.



На даний момент 33-річний футболіст має кілька пропозицій з Піднебесної, пише СЭ.



У цьому сезоні Пепе провів вісім матчів у чемпіонаті Іспанії і забив один м'яч.