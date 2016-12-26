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26.12.2016  21:58

Президент ФФУ в тестовому режимі запустив завод із виробництва штучних полів

26 грудня президент Федерації футболу України Андрій Павелко у тестовому режимі запустив завод із виробництва штучних полів.

Підприємство, відкрите у Бориспільському районі, не лише має забезпечити вітчизняні міста та села якісним покриттям останнього покоління для стадіонів та майданчиків, а й у перспективі може працювати на експорт, інформує прес-служба ФФУ.

Відзначається, що вже у перших числах 2017-го року на завод прибуде чергова партія обладнання, аби збільшити потужність виробництва та вже найближчим часом запрацювати на повну.

Президент ФФУ здійснив символічний запуск обладнання, яке поставлене німецькою компанією Polytan, а також оцінив технологічні процеси та якість майбутньої продукції.

"Сьогодні ми можемо сказати, що в історії українського футболу розпочинається новий етап. Ми перевірили наші стосунки з німецькою компанією не лише у договорах про наміри, а й у конкретних справах", - зазначив президент ФФУ.

"Найближчі цілі, які стоять перед нами – у березні зробити як мінімум три стандартні футбольні поля зі штучними покриттям для стадіонів у Рівному, Івано-Франківську та Чернівцях. Це буде чудова можливість перевірити виробничі можливості нового заводу", - підкреслив Павелко.

 
 
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