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УЄФА дозволив Шахтарю грати з Сельтою в Харкові
26.12 22:51
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215 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 22:51
УЄФА дозволив Шахтарю грати з Сельтою в Харкові
Донецький Шахтар домашній матч 1/16 фіналу Ліги Європи із Сельтою проведе у Харкові 23 лютого 2017 року.
Таке офіційне рішення УЄФА, інформує джерело Чемпіона в донецькому клубі.
Нагадаємо, що Харків приймав інспецію УЄФА, щодо можливості приймати матчі єврокубків в цьому місті.
Останні два роки донецький Шахтар матчі єврокубків проводив у Львові.
Раніше Чемпіон повідомляв, що Шахтар у 2017 планує переїхати зі Львова у Харків.
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