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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]26.12.2016 23:14
Турсунов підтвердив відхід з Ворскли і повернення в Катар
Екс-півзахисник Ворскли Санжар Турсунов підтвердив відхід з Ворскли і повернення в чемпіонат Катару.
Про це він заявив у коментарі FootBoom.
Це рішення було прийнято в зв'язку з вимушеною перебудовою в полтавському клубі, спрямованe на скорочення витрат, серед яких і зарплати футболістів.
"Так, це правда то, що я покинув полтавську команду. Зараз в Катарі, підписав контракт з одним з місцевих клубів. Тут мені дуже сподобалося", - зазначив він.
"Тут дуже комфортно як мені, так і моїм близьким, тому і було прийнято знову повернутися в цей чемпіонат", - підкреслив Турсунов.
У поточному сезоні Турсунов провів за Воркслу 12 матчів в УПЛ і 2 - в Кубку України, забивши 3 голи.
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26.12.2016
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