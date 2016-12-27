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405 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 11:56
ЗМІ: Шахтар цікавиться бразильським захисником Зорі
Шахтар розглядає можливість придбання захисника Зорі Рафаела Форстера.
Про це повідомляє Sport Arena.
Бразильський захисник може стати можливою заміною Ярославу Ракицькому, якого планує придбати Бешикташ.
Також в послугах Форстера зацікавлені турецькі клуби.
У поточному сезоні прем'єр-ліги 26-річний захисник провів 13 матчів і забив 3 голи.
Раніше стало відомо, що після 4 січня президент Бешикташа Фікрет Орман планує відвідати Україну, щоб особисто обговорити з керівництвом Шахтаря перехід Ракицького.
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26.12.2016
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