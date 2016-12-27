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27.12.2016  12:36

ПАОК взимку планує орендувати Зозулю

Нападник Бетіса Роман Зозуля може продовжити кар'єру в грецькому клубі ПАОК.

Як стало відомо Tribuna.com, грецький клуб має намір взяти 27-річного футболіста в оренду.

Нагадаємо, влітку 2016 року Зозуля підписав з Бетісом контракт на три роки.

Форвард не зумів закріпитися в основі іспанського клубу і виходив на поле всього чотири рази на заміну.

Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.

Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.

У складі  ПАОКа виступають колишні партнери Зозулі по Дніпру українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос.
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