ПАОК взимку планує орендувати Зозулю

Нападник Бетіса Роман Зозуля може продовжити кар'єру в грецькому клубі ПАОК.

Як стало відомо Tribuna.com, грецький клуб має намір взяти 27-річного футболіста в оренду.

Нагадаємо, влітку 2016 року Зозуля підписав з Бетісом контракт на три роки.

Форвард не зумів закріпитися в основі іспанського клубу і виходив на поле всього чотири рази на заміну.

Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.

Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.

У складі ПАОКа виступають колишні партнери Зозулі по Дніпру українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос.