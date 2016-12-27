Останнє в розділі
188 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 12:36
ПАОК взимку планує орендувати Зозулю
Нападник Бетіса Роман Зозуля може продовжити кар'єру в грецькому клубі ПАОК.
Як стало відомо Tribuna.com, грецький клуб має намір взяти 27-річного футболіста в оренду.
Нагадаємо, влітку 2016 року Зозуля підписав з Бетісом контракт на три роки.
Форвард не зумів закріпитися в основі іспанського клубу і виходив на поле всього чотири рази на заміну.
Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.
Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.
У складі ПАОКа виступають колишні партнери Зозулі по Дніпру українець Євген Шахов і бразилець Лео Матос.
— 0
Читай також
|
26.12.2016
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua