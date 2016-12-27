Захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук завершив кар'єру футболіста

Легенда "гірників", один з найдосвідченіших футболістів, який захищав кольори Шахтаря протягом більш ніж 12 років, В’ячеслав Шевчук завершив кар’єру гравця в донецькому клубі.

Про це повідомляє прес-служба Шахтаря.

Вихованець луцького футболу став гравцем Шахтаря 2000 року. Того сезону "гірники" і В’ячеслав Шевчук дебютували в Лізі чемпіонів, де виступали в одній групі з римським Лаціо, лондонським Арсеналом та празькою Спартою.

Згодом В’ячеслав протягом кількох років грав за інші клуби, а 2005-го повернувся до Шахтаря і невдовзі виявився володарем першого трофея – Суперкубка України.

В наступному сезоні захисник зробив чималий внесок в успіхи "гірників" на внутрішній арені і став чемпіоном країни.

Улітку 2014-го Шевчук сягнув гросмейстерського рубежу у 200 матчів за Шахтар.

У 37 років В’ячеслав установив рекорд як найстарший капітан в історії збірної України і взяв участь у чемпіонаті Європи – 2016 у Франції.

Загалом у складі Шахтаря він провів 239 матчів, забив 4 м’ячі й став володарем 20 трофеїв.