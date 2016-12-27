Агент Зозулі: Пропозиція ПАОКа нас в даний момент не влаштовує

Пропозиція ПАОКА щодо оренди Зозулі не влаштовує самого гравця і його агента.

Про це у коментарі FootBoom повідомив агент українського нападника Бетіса Володимир Кузьменко.

"Можу сказати тільки те, що ПАОК ще влітку був зацікавлений в Ромі. Так були пропозиції з їх боку, які нас в даний момент не влаштовують. Але я завжди дотримуюся одного принципу: "Вибір завжди робить сам гравець і його слово закон, головне щоб він сам цього хотів", - зазначив він.

"Ну а пропозиції надходять не тільки від ПАОКа. Рома наполегливо тренувався і зараз готовий на 100% продовжити завойовувати довіру свого тренера в Бетісі. Щоб там не вигадували про адаптацію Зозулі, ті, хто з ним знайомий особисто, знають, що він завжди йде до кінця і навіть сьогодні не встиг приїхати, а вже займається іспанською мовою зі своїм учителем", - сказав Кузьменко.

Нагадаємо, 27 грудня з'явилася інформація, що ПАОК планує орендувати Зозулю вже взимку.

Раніше повідомлялося, що Зозулю планує підписати німецький Дармштадт.

Як відомо, в Бетісі повідомили, що мають намір розстатися з нападником збірної України.