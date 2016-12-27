Чеснаков і Ребенок планують і надалі виступати за полтавську Ворсклу

Гравці Ворскли Павло Ребенок та Володимир Чеснаков готові залишитися в клубі, не дивлячись на фінансові проблеми.

Чеснаков проведе переговори з керівництвом про умови подальшої співпраці та погашення боргів.

Ребенок у свою чергу вважає, що Ворскла - це найкраща команда для розкриття його ігрових якостей, пише Sport Arena.

28-річний Чеснаков в нинішньому сезоні провів 19 матчів в УПЛ і Кубку України, забивши 1 гол.

31-річний Ребенок провів 17 матчів у всіх турнірах, забивши 2 голи.

Нагадаємо, що в зв'язку з непростою фінансовою ситуацією клуб покинули захисники Сергій Сімінін, Андрій Пилявський і Олексій Дитятьєв, а також хавбек Санжар Турсунов.