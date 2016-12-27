Шевчук: Бажаю, щоб на Донбас Арені знову залунав гімн Ліги чемпіонів

Донбас Арена - це найкращий стадіон у Європі.

Про це у коментарі прес-службі "гірників" заявив вже екс-захисник Шахтаря В'ячеслав Шевчук, який прокоментував рішення про завершення кар'єри.

"Я в клубі вже протягом 16 років. Прийшов, коли він був на початку свого розвитку, і подивіться, до якого рівня Шахтар дійшов! Його поважають не лише в Україні, а й у світі. Клуб виховав чимало топових футболістів, вони виступають у провідних командах Європи", - зазначив він.

"А все завдяки чому? Завдяки клубній структурі: президентові, менеджменту, адміністративному корпусу, всім співробітникам. І, звичайно, завдяки нашим уболівальникам – вони в Шахтаря найкращі", - додав Шевчук.

Шевчук сподівається, що Шахтар таки повернеться на Донбас Арену.

"У мене лишиться чимало приємних спогадів про Донбас Арену. На мою думку, це найкращий стадіон у Європі. Сподіваюсь і вірю, що ми повернемося на нашу красуню-арену, де Шахтар завжди демонстрував справжню виставу. І це не лише моя мрія, а й наших уболівальників", - сказав він.

"Чого хотілося б побажати вболівальника? Насамперед, здоров’я, щастя, кохання і віри в те, що невдовзі знову засяє мирне небо над нашим Донецьким краєм. Бажаю, аби всі наші шанувальники, які залишили свою домівку, повернулись, а на Донбас Арені знову залунав гімн Ліги чемпіонів", - підкреслив Шевчук.