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41 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 14:46
Колишній гравець Металіста розстався з грузинським клубом
Центральний півзахисник Сергій Костюк завершив свої виступи в грузинському клубі Імереті (Хоні).
30-річний хавбек повернувся до рідного Харкова і відкритий для пропозицій, пише MatchDay.
Кольори Імереті Костюк захищав з серпня нинішнього року.
За цей час він провів вісім матчів у другому за рангом дивізіоні Грузії і один - в Кубку країни.
В Україні півзахисник встиг пограти в таких клубах, як Металіст, Волинь, Закарпаття, Геліос, Арсенал (Біла Церква) і Авангард (Краматорськ).
|Сергій Костюк. Світлина Matchday.com.ua
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26.12.2016
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