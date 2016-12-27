Колишній гравець Металіста розстався з грузинським клубом

Центральний півзахисник Сергій Костюк завершив свої виступи в грузинському клубі Імереті (Хоні).

30-річний хавбек повернувся до рідного Харкова і відкритий для пропозицій, пише MatchDay.

Кольори Імереті Костюк захищав з серпня нинішнього року.

За цей час він провів вісім матчів у другому за рангом дивізіоні Грузії і один - в Кубку країни.

В Україні півзахисник встиг пограти в таких клубах, як Металіст, Волинь, Закарпаття, Геліос, Арсенал (Біла Церква) і Авангард (Краматорськ).