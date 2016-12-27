Агент: Мякушко дійсно може піти в оренду, проте спочатку буде розмова з клубом
Лідер Динамо U-21 Сергій Мякушко може покинути команду і перейти на правах оренди в інший клуб.
Динамомания звернулася до менеджера футболіста Сергія Емельянчика з метою дізнатися, куди саме може піти Мякушко.
Однак, за словами Сергія, питання оренди поки не можна назвати вирішеним.
Днями представник гравця проведе зустріч в клубі, на якій буде озвучено список футболістів, яких Сергій Ребров хоче бачити на першому зборі в Іспанії.
Якщо в цьому списку не буде Мякушка, то тоді агент буде підшукувати йому варіанти з орендою.
Хавбеком цікавляться як вітчизняні, так і зарубіжні клуби.
"Сергій показав хороші результати, але на рівні команди U-21, і йому пора рухатися далі. Він не боїться конкуренції в Динамо, але якщо не потрапляє в ігрову модель або схему, то треба шукати інші варіанти, розвиватися", - повідомив агент гравця.
Гравець у цьому сезоні не зіграв жодного матчу за основу Динамо, але забив 13 м'ячів за молодіжну команду у чемпіонаті U-21.
У сезоні-2014/15 Мякушко вже залишав Динамо та виступав на правах оренди за Говерлу.
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26.12.2016
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