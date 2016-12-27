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6805 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 10 ]
27.12.2016  19:00

Луческу: Росія і Україна для мене - одна і та ж країна

Росію і Україну розділила історична випадковість.

Про це в коментарі Матч ТВ заявив екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який зараз очолює Зеніт.

"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене - одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія", - сказав він.

"Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - підсумував Луческу.

Раніше повідомлялося, що Луческу хоче бачити Анатолія Тимощука в Зеніті.

Також була інформація, що Луческу знову заговорив, що в чемпіонаті Росії краще

Мірча Луческу
Коментарі
 — 10
Олег Кікта _ 27.12.2016 21:03
Ще один приклад що українцям потрібно відмовитися від російської мови.
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Василь Стефурак _ 27.12.2016 20:47
Мина Мазайло:
Що тут дивуватися, воно ж ватник-не сповна розуму, по вашому расєйському-дебіл!!!
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Олег Гавриш _ 27.12.2016 20:42
Мина Мазайло:
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Мг, "адін нарот", мишебратья зветься.
Для таких, як ти, все змінюється тільки з видачею нових методичек.
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Александр Пилипчук _ 27.12.2016 20:39
Мина Мазайло:
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Походите в кастрюльке, посмотрю на вас)
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Oleksandr Arhangel _ 27.12.2016 20:38
бо воно не усвідомлює, що каже
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