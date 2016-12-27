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6805 переглядів Версія для друку Коментарі [ 10 ]27.12.2016 19:00
Луческу: Росія і Україна для мене - одна і та ж країна
Росію і Україну розділила історична випадковість.
Про це в коментарі Матч ТВ заявив екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який зараз очолює Зеніт.
"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене - одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія", - сказав він.
"Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - підсумував Луческу.
Раніше повідомлялося, що Луческу хоче бачити Анатолія Тимощука в Зеніті.
Також була інформація, що Луческу знову заговорив, що в чемпіонаті Росії краще.
|Мірча Луческу
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Олег Кікта _ 27.12.2016 21:03
Ще один приклад що українцям потрібно відмовитися від російської мови.
Василь Стефурак _ 27.12.2016 20:47
Мина Мазайло:
Що тут дивуватися, воно ж ватник-не сповна розуму, по вашому расєйському-дебіл!!!
Що тут дивуватися, воно ж ватник-не сповна розуму, по вашому расєйському-дебіл!!!
Олег Гавриш _ 27.12.2016 20:42
Мина Мазайло:Мг, "адін нарот", мишебратья зветься.
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Для таких, як ти, все змінюється тільки з видачею нових методичек.
Александр Пилипчук _ 27.12.2016 20:39
Мина Мазайло:Походите в кастрюльке, посмотрю на вас)
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Для всего мира это одна страна, один народ. Только кастрюлеголовые никак не могут это принять.
Oleksandr Arhangel _ 27.12.2016 20:38
бо воно не усвідомлює, що каже
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