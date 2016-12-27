Луческу: Росія і Україна для мене - одна і та ж країна

Росію і Україну розділила історична випадковість.

Про це в коментарі Матч ТВ заявив екс-тренер Шахтаря Мірча Луческу, який зараз очолює Зеніт.

"Після Донецька мені не було складно адаптуватися. Росія і Україна для мене - одна і та ж країна. Їх розділила випадковість, історія", - сказав він.

"Але для моїх однолітків це все колишній Радянський Союз. Звичаї і життя тут одні і ті ж, спосіб мислення ідентичний, тип поведінки - теж", - підсумував Луческу.

Раніше повідомлялося, що Луческу хоче бачити Анатолія Тимощука в Зеніті.

Також була інформація, що Луческу знову заговорив, що в чемпіонаті Росії краще.