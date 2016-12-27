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2886 переглядів Версія для друку Коментарі [ 1 ]27.12.2016 19:30
Ахметов звільнив вже більше 300 працівників "Донбас-Арени"
З липня 2016 року звільнено більше 300 працівників стадіону Донбас-Арена, що знаходиться в окупованому Донецьку.
Про це Чемпіону повідомило джерело в донецькому Шахтарі.
Причому, звільнення стосуються не лише Донбас-Арени, але і дрібних підприємств, що пов`язані з клубом та стадіоном.
За словами джерела, працівників скоручують з порушенням закону, мова йже про жінок в декретній відпустці та інвалідів. Інколи справа доходить до банального залякування, щоб змусити написати заяву за власним бажанням.
Також зазначається, що масштабні звільнення відбулися в інших структурах Ріната Ахметова - МЕТІНВЕСТ та ДТЕК.
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_ 27.12.2016 20:54
Що олігархи негідники не новина.
Але щоб живих людей "скоручувати" - це щось новеньке!
Але щоб живих людей "скоручувати" - це щось новеньке!
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26.12.2016
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