Ахметов звільнив вже більше 300 працівників "Донбас-Арени"

З липня 2016 року звільнено більше 300 працівників стадіону Донбас-Арена, що знаходиться в окупованому Донецьку.

Про це Чемпіону повідомило джерело в донецькому Шахтарі.

Причому, звільнення стосуються не лише Донбас-Арени, але і дрібних підприємств, що пов`язані з клубом та стадіоном.

За словами джерела, працівників скоручують з порушенням закону, мова йже про жінок в декретній відпустці та інвалідів. Інколи справа доходить до банального залякування, щоб змусити написати заяву за власним бажанням.

Також зазначається, що масштабні звільнення відбулися в інших структурах Ріната Ахметова - МЕТІНВЕСТ та ДТЕК.