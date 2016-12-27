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233 перегляди Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
27.12.2016  19:42

Буковина може залишитися без головного тренера

Головний тренер Буковини Сергій Шищенко може покинути команду.

Найімовірніше, 28 грудня Шищенко оголосить про свою відставку.

Також повідомляється, що 40-річний фахівець може очолити Шахтар" U-19, пише  Footboom

Раніше була інформація, що Шищенко має пропозиції від клубів української Прем'єр-ліги.

Сергій Шищенко
Коментарі
 — 1
Yevhen Henhalo _ 27.12.2016 21:57
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