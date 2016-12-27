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233 перегляди Версія для друку Коментарі [ 1 ]27.12.2016 19:42
Буковина може залишитися без головного тренера
Головний тренер Буковини Сергій Шищенко може покинути команду.
Найімовірніше, 28 грудня Шищенко оголосить про свою відставку.
Також повідомляється, що 40-річний фахівець може очолити Шахтар" U-19, пише Footboom.
Раніше була інформація, що Шищенко має пропозиції від клубів української Прем'єр-ліги.
|Сергій Шищенко
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Yevhen Henhalo _ 27.12.2016 21:57
Перекотиполе
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26.12.2016
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