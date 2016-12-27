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429 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 20:49
Іспанська преса назвала Чигринського "вільним агентом", АЕК це спростовує
Центральний захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський потрапив в неприємну ситуацію.
Українець під час зимової відпустки вирішив злітати в Барселону, проте місцеве видання Sport.es в своїй замітці про цю подію назвало Чигринського "вільним агентом".
Футбольний клуб АЕК був проінформований про це, в зв'язку з чим випустив спростування цієї інформації, пише FootBoom.
Нагадаємо, що в липні 2016 року Чигринський підписав з ФК АЕК дворічну угоду з можливістю пролонгації контракту ще на рік.
|Дмитро Чигринський
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