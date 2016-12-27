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27.12.2016  20:49

Іспанська преса назвала Чигринського "вільним агентом", АЕК це спростовує

Центральний захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський потрапив в неприємну ситуацію.

Українець під час зимової відпустки вирішив злітати в Барселону, проте місцеве видання Sport.es в своїй замітці про цю подію назвало Чигринського "вільним агентом".

Футбольний клуб АЕК був проінформований про це, в зв'язку з чим випустив спростування цієї інформації, пише FootBoom.

Нагадаємо, що в липні 2016 року Чигринський підписав з ФК АЕК дворічну угоду з можливістю пролонгації контракту ще на рік. 

Дмитро Чигринський
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