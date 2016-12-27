Останнє в розділі
86 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 21:45
Захисник Сталі продовжить кар'єру в Азербайджані
Захисник молодіжної команди Сталі Артем Єсаулов продовжить кар'єру у складі азербайджанського Шамкіра.
Про це повідомляє Azerifootball.
ФК Шамкір з 2010-го року виступає у другому за рангом дивізіоні чемпіонату Азербайджану.
Раніше повідомлялося, що Сталь очолить білоруський тренер.
|Артем Єсаулов
— 0
Читай також
|
26.12.2016
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua