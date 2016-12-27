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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]27.12.2016 22:09
Свонсі звільнив тренера через три місяці після призначення
Головний тренер Свонсі Боб Бредлі залишив команду.
Про це інформує прес-служба "лебедів".
Бредлі очолив Свонсі 4 жовтня, змінивши на цій посаді Франческо Гвідоліна, і провів біля керма клубу 11 матчів.
Зараз "лебеді" займають 19-е місце в таблиці АПЛ.
|Боб Бредлі
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26.12.2016
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