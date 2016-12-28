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Легка атлетика. Стрибун у висоту Проценко вирішив пропустити зимовий сезон
67 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 12:00
Касільяса хоче бачити у своїх воротах Марсель
Голкіпер Порту Ікер Касільяс може продовжити кар'єру у Франції.
Інтерес до 35-річного воротаря проявляє Марсель, стверджує RTL.
Марсель хоче підсилити воротарську лінію.
Окрім Касільяса, клуб розглядає кандидатуру 17-річного голкіпера Тулузи Альбана Лафона.
Зауважимо, що трансферною політикою Марселя займається колишній спортивний директор Барселони Андоні Субісаррета.
Додамо, що після 19-ти турів Олімпік займає шосте місце у турнірній таблиці, набравши 30 очок і пропустивши 19 голів.
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