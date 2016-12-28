Кравченко не розуміє, як Дніпро можуть відправити у Першу лігу посеред сезону

ФК Дніпро повинен жити, і ніхто не відправить клуб у Першу лігу посеред сезону.

Таку суб'єктивну думку в ефірі "Футбол NEWS" висловив півзахисник команди. Сергій Кравченко.

"Я знаю одне, найголовніше, що Дніпро повинен жити, як клуб Дніпро. Всілякі розмови є, але я сподіваюся, що все буде нормально", - сказав він.

"Те, що там очки знімають, те, що там Перша ліга... Я думаю, до літа нас ніхто у Першу лігу не відправить. Мені здається, це навіть за регламентом заборонено", - додав гравець.

За словами Кравченка, він не розумію, як таке може статися, що клуб посеред сезону переведуть у Першу лігу.

"31 січня чи ще якогось числа - у Першу лігу. Я думаю, що це неможливо. Так що до літа, думаю, будемо грати, а далі вже що буде. Але Дніпро повинен жити, однозначно", - підсумував він.