Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
ЗМІ: Основний голкіпер Ворскли Непогодов також залишить полтавський клуб
Галатасарай зацікавився Хачеріді
Ворскла розсталася з Коломойцем, однак продовжила контракти з Одарюком та Кравченком
Гіггз є головним претендентом на посаду головного тренера Свонсі
Ісраелян: Сталі потрібно посилення на всі позиції, на олівці багато футболістів
Невідомий китайський клуб та Зеніт Луческу включилися у боротьбу за Тайсона


Новини
14:31
Футбол. ЗМІ: Основний голкіпер Ворскли Непогодов також залишить полтавський клуб
14:00
Футбол. Галатасарай зацікавився Хачеріді
13:54
Футбол. Ворскла розсталася з Коломойцем, однак продовжила контракти з Одарюком та Кравченком
13:19
Футбол. Гіггз є головним претендентом на посаду головного тренера Свонсі
13:01
Футбол. Ісраелян: Сталі потрібно посилення на всі позиції, на олівці багато футболістів
12:50
Футбол. Невідомий китайський клуб та Зеніт Луческу включилися у боротьбу за Тайсона
12:11
Футбол. Кравченко не розуміє, як Дніпро можуть відправити у Першу лігу посеред сезону
12:00
Футбол. Касільяса хоче бачити у своїх воротах Марсель
11:47
Легка атлетика. Стрибун у висоту Проценко вирішив пропустити зимовий сезон
11:18
Теніс. Світоліна, замість турніру Premier у Катарі, зіграє на Тайвані
Усі новини
247 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
28.12.2016  12:50

Невідомий китайський клуб та Зеніт Луческу включилися у боротьбу за Тайсона

Невідомий китайський клуб готовий придбати півзахисника Шахтаря Тайсона за 20 млн євро.

Про це повідомляє Fotospor.

Китайці готові запропонувати бразильцю трирічний контракт.

Також інтерес до Тайсона проявляє Зеніт, який очолює Мірча Луческу, який вже працював з бразильцем в Шахтарі, передає Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Фенербахче готовий заплатити за гравця 7 млн євро, а агент хавбека заявляв про інтерес з боку клубів з Росії, Китаю та Німеччини.

Нагадаємо, Тайсон уже казав, що хотів би залишити Шахтар.
Коментарі
 — 0
Читай також
Агент Тайсона: переговори про новий контракт не прийшли ні до чого хорошого
Фенербахче пропонує Шахтарю 7 мільйонів євро за Тайсона
Тайсон зіграв у матчі пам'яті Шапекоенсе та сфотографувався з Неймаром

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
26.12.2016

Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
Головний тренер національної команди розповів про перші матчі, а також про ставлення до ЧС у Росії та натуралізації.
Британські журналісти: Віктор Коваленко стане неперевершеним лідером
Як Бойка ледь не лінчували, а Коноплянку критикували. Огляд зарубіжної преси
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter