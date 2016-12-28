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247 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 12:50
Невідомий китайський клуб та Зеніт Луческу включилися у боротьбу за Тайсона
Невідомий китайський клуб готовий придбати півзахисника Шахтаря Тайсона за 20 млн євро.
Про це повідомляє Fotospor.
Китайці готові запропонувати бразильцю трирічний контракт.
Також інтерес до Тайсона проявляє Зеніт, який очолює Мірча Луческу, який вже працював з бразильцем в Шахтарі, передає Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Фенербахче готовий заплатити за гравця 7 млн євро, а агент хавбека заявляв про інтерес з боку клубів з Росії, Китаю та Німеччини.
Нагадаємо, Тайсон уже казав, що хотів би залишити Шахтар.
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