Ісраелян: Сталі потрібно посилення на всі позиції, на олівці багато футболістів

Президент Сталі Вардан Ісраелян запевнив, що його клуб взимку буде працювати над підсилинням складу.

Про це він заявив у коментарі клубному каналу Сталі.

"Не можу сказати, що ми повністю задоволені селекційною роботою. Ми брали тих гравців, які довірилися нам, але я не можу сказати, що це погані футболісти. У кожного є певна кваліфікація", - сказав Ісраелян.

Президент Сталі заявив, що взимку клуб буде працювати над посиленням складу.

"Активність Сталі на трансферному ринку залежить від того, які вимоги пред'явить головний тренер. Всі тренери хочуть, щоб на кожній позиції було як мінімум по два рівноцінних гравця, тому на всі позиції нам потрібно посилення. У нас на олівці багато футболістів", - додав Ісраелян, слова якого наводить Sport Arena.

Осінню частину чемпіонату України Сталь завершила на 9-му місці, набравши 14 очок.

Раніше повідомлялося, що захисник молодіжної команди Сталі Артем Єсаулов продовжить кар'єру у складі азербайджанського Шамкіра.