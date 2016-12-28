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43 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 13:19
Гіггз є головним претендентом на посаду головного тренера Свонсі
Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед Раян Гіггз є головним кандидатом на посаду наставника Свонсі.
Про це стверджує Sky Sports.
У найближчі дні керівництво клубу має намір провести з валлійцем переговори.
Нагадаємо, що 28 грудня Свонсі звільнив Боба Бредлі з посади головного тренера клубу.
На даний момент команда займають 19-е місце в турнірній таблиці.
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26.12.2016
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