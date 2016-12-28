Ворскла розсталася з Коломойцем, однак продовжила контракти з Одарюком та Кравченком
Ворскла продовжила контракти з нападником Володимиром Одарюком і півзахисником Дмитром Кравченком.
Про це стало відомо порталу Sport Arena.
Обидва гравці є вихованцями полтавчан і в поточному сезоні пробилися в першу команду.
21-річний Кравченко в поточному сезоні Прем'єр-ліги провів 11 матчів, на рахунку 22-річного Одарюка 5 матчів і 2 голи.
У свою чергу клуб залишив нападник Юрій Коломоєць.
За інформацією видання, нападник вже розірвав свої відносини з Ворсклою і розглядає нові варіанти продовження кар'єри з Польщі, Білорусі та Казахстану.
Раніше бажання залишитися в Ворсклі, яка має фінансові проблеми, виявили Павло Ребенок та Володимир Чеснаков.
Нагадаємо, що в зв'язку з непростою фінансовою ситуацією клуб покинули захисники Сергій Сімінін, Андрій Пилявський і Олексій Дитятьєв, а також хавбек Санжар Турсунов.
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26.12.2016
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