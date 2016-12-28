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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ 1 ]28.12.2016 14:00
Галатасарай зацікавився Хачеріді
Захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів Галатасарая.
Про це повідомляє турецьке видання Fotospor.com.
Турецький клуб готовий запропонувати за Хачеріді 1 мільйон євро.
Зазначимо, що контракт захисника з Динамо завершуться в кінці 2017-го року.
Раніше сам гравець заявив, що у нього немає пропозицій від інших клубів.
Раніше повідомлялося, що Зеніт намагається придбати у Динамо Хачеріді.
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Yevhen Henhalo _ 28.12.2016 14:27
Турки,що з дуба впали 4и об сосну вдарилисіа?
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26.12.2016
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