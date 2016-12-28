Галатасарай зацікавився Хачеріді

Захисник Динамо та збірної України Євген Хачеріді потрапив в сферу інтересів Галатасарая.

Про це повідомляє турецьке видання Fotospor.com.

Турецький клуб готовий запропонувати за Хачеріді 1 мільйон євро.

Зазначимо, що контракт захисника з Динамо завершуться в кінці 2017-го року.

Раніше сам гравець заявив, що у нього немає пропозицій від інших клубів.

Раніше повідомлялося, що Зеніт намагається придбати у Динамо Хачеріді.