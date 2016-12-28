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35 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 14:31
ЗМІ: Основний голкіпер Ворскли Непогодов також залишить полтавський клуб
Основний голкіпер Ворскли Дмитро Непогодов найближчим часом покине полтавську команду.
У середу, 28 грудня, стало відомо, що стан "зелено-білих" точно покине основний голкіпер Дмитро Непогодов, який "отримав пропозицію від якої неможливо відмовитися, повідомляє Полтавщина-Спорт.
Нагадаємо, що в зв'язку з непростою фінансовою ситуацією клуб покинули захисники Сергій Сімінін, Андрій Пилявський і Олексій Дитятьєв, а також хавбек Санжар Турсунов, також нападник Юрій Коломоєць.
Раніше бажання залишитися в Ворсклі, яка має фінансові проблеми, виявили Павло Ребенок та Володимир Чеснаков.
Також клуб підписав нові контракти з нападником Володимиром Одарюком і півзахисником Дмитром Кравченком.
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26.12.2016
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