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910 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 20:59
Динамо розірвало контракт з півзахисником
Півзахисник Віталій Гемега припинив співпрацю з Динамо.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
22-річний Гемега з сезону 2012/2013 виступав за Динамо-2.
Також на правах оренди захищав кольори ужгородської Говерли та польської Вісли з міста Плоцьк.
Попередній договір у Гемеги діяв до літа 2018 року, але клуб задовольнив бажання гравця припинити співпрацю.
Не залишиться Віталій і в польській Віслі, за яку в осінній частині сезону провів вісім матчів (237 хвилин).
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26.12.2016
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