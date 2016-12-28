Динамо розірвало контракт з півзахисником

Півзахисник Віталій Гемега припинив співпрацю з Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

22-річний Гемега з сезону 2012/2013 виступав за Динамо-2.

Також на правах оренди захищав кольори ужгородської Говерли та польської Вісли з міста Плоцьк.

Попередній договір у Гемеги діяв до літа 2018 року, але клуб задовольнив бажання гравця припинити співпрацю.

Не залишиться Віталій і в польській Віслі, за яку в осінній частині сезону провів вісім матчів (237 хвилин).