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28.12.2016  22:50

Зоря планує підписати півзахисника Ворскли

Півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе зацікавив відразу три клуби.

Про це повідомляє Zarya.lg.ua.

Крім луганської Зорі, до гравця проявлется інтерес ще один клуб УПЛ, а також команда зі Східної Європи.

Сам же грузинський легіонер, прагне залишитися в Україні, де виступає з 2008 року, перейшовши в Дніпро з тбіліського Динамо.

Раніше Кобахідзе заявляв, що готовий розглянути пропозицію Зорі якщо вона буде.

У поточному сезоні хавбек провів 17 матчів, в яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі.
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