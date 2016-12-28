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231 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]28.12.2016 22:50
Зоря планує підписати півзахисника Ворскли
Півзахисник Ворскли Олександр Кобахідзе зацікавив відразу три клуби.
Про це повідомляє Zarya.lg.ua.
Крім луганської Зорі, до гравця проявлется інтерес ще один клуб УПЛ, а також команда зі Східної Європи.
Сам же грузинський легіонер, прагне залишитися в Україні, де виступає з 2008 року, перейшовши в Дніпро з тбіліського Динамо.
Раніше Кобахідзе заявляв, що готовий розглянути пропозицію Зорі якщо вона буде.
У поточному сезоні хавбек провів 17 матчів, в яких забив один гол і зробив чотири гольові передачі.
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26.12.2016
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