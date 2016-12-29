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526 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 12:11
Одноклубником Селезньова може стати Рибка
Екс-голкіпер київського Динамо Олександр Рибка домовився про перехід в Карабюкспор.
Про це написав в Twitter турецький журналіст Ертан Сюзгюн.
İSTİHBARAT: Karabükspor, Dinamo Kiev'den kaleci Rybka ile anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. pic.twitter.com/gy1Y0aMqu8— Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 28 грудня 2016 р.
Повідомляється, що найближчими днями Рибка повинен приїхати до Туреччини, щоб підписати контракт.
Нагадаємо, що Рибка залишив київське Динамо вільним агентом.
Раніше повідомлялося про перехід в Карабюкспор екс-форварда Шахтаря Євгенія Селезньова.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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