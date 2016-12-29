Одноклубником Селезньова може стати Рибка

Екс-голкіпер київського Динамо Олександр Рибка домовився про перехід в Карабюкспор.

Про це написав в Twitter турецький журналіст Ертан Сюзгюн.

İSTİHBARAT: Karabükspor, Dinamo Kiev'den kaleci Rybka ile anlaştı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. pic.twitter.com/gy1Y0aMqu8 — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) 28 грудня 2016 р.

Повідомляється, що найближчими днями Рибка повинен приїхати до Туреччини, щоб підписати контракт.

Нагадаємо, що Рибка залишив київське Динамо вільним агентом.

Раніше повідомлялося про перехід в Карабюкспор екс-форварда Шахтаря Євгенія Селезньова.