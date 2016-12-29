Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер
Зоря прогляне півзахисника Ворскли
Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро
Алегрі може змінити Венгера в Арсеналі влітку 2017 року
Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря
У Порошенка просять націоналізувати Дніпро


Новини
15:56
Баскетбол. Екс-гравець НБА набрав 74 очки у матчі чемпіонату Китаю. ВІДЕО
15:36
Футбол. Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер
15:19
Футбол. Зоря прогляне півзахисника Ворскли
14:45
Футбол. Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро
14:34
Футбол. Алегрі може змінити Венгера в Арсеналі влітку 2017 року
13:54
Футбол. Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря
13:14
Бокс. Нокаут у бою Ломаченко - Мартінес переміг в номінації "Найкращий нокаут року". ВІДЕО
12:58
Футбол. У Порошенка просять націоналізувати Дніпро
12:43
Футбол. Тевес став найбільш високополачуваним футболістом світу
12:11
Футбол. Одноклубником Селезньова може стати Рибка
Усі новини
401 перегляд Версія для друку    Коментарі  [ 0 ]
29.12.2016  12:43

Тевес став найбільш високополачуваним футболістом світу

Аргентинський форвард Карлос Тевес, що перейшов з Бока Хуніорс в Шанхай Шеньхуа, став нйабільш високооплачуваним футболістом у світі.

Щотижнева зарплата 32-річного нападника в китайському клубі складе 615 000 фунтів стерлінгів, пише goal.com.

Карлос Тевес
Коментарі
 — 0

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
29.12.2016

Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
Генеральний директор Шахтаря отримує "чорну" зарплату в 15 разів більшу, ніж офіційна.
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
Британські журналісти: Віктор Коваленко стане неперевершеним лідером
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter