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401 перегляд Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 12:43
Тевес став найбільш високополачуваним футболістом світу
Аргентинський форвард Карлос Тевес, що перейшов з Бока Хуніорс в Шанхай Шеньхуа, став нйабільш високооплачуваним футболістом у світі.
Щотижнева зарплата 32-річного нападника в китайському клубі складе 615 000 фунтів стерлінгів, пише goal.com.
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29.12.2016
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