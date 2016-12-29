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664 перегляди Версія для друку Коментарі [ 2 ]29.12.2016 12:58
У Порошенка просять націоналізувати Дніпро
На офіційному інтернет-представництві Президента України була зареєстрована електронна петиція з проханням націоналізації ФК Дніпро..
"У зв'язку з втратою власником інтересу до клубу, накопиченням боргів перед гравцями, тренерами й іншим персоналом, загрозою ФІФА перевести клуб в нижчу лігу із-за неоплачених боргів, а також майбутнього зняття очок з клубу, пропонуємо розглянути можливість порятунку ФК Дніпро (місто Дніпро) шляхом націоналізації і прикріплення його до Приватбанку, одиним з власником якого був є нинішній власник Дніпро Ігор Коломойський", - ідеться в петиції.
На даний момент петиція зібрала 14 підписів з 25 тисяч, які потрібні для обов'язкового розгляду її главою держави.
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Vanya Eremeychuk _ 29.12.2016 15:27
вихід один в даному випадку і він самий найкращий для дніпрян:банкрутство і розформування команди, створення нової команди, але вже без коломойських, стеценків і інших! розвивати клуб з самих низів і попробувати його зробити ближчим до вболівальників(на зразок дніпра черкаського, десни, вереса)...це буде саме найкраще!!!
Evgeniy Babenko _ 29.12.2016 13:44
професійний футбол в Україні - іграшка для олігархів.
Нічого державні кошти на це витрачати. Держава має вкладатися лише в массовий та олімпійський спорт. А вкладатися в професійний футбольний клуб - даремна втрата державних коштів.
Нічого державні кошти на це витрачати. Держава має вкладатися лише в массовий та олімпійський спорт. А вкладатися в професійний футбольний клуб - даремна втрата державних коштів.
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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