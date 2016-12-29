У Порошенка просять націоналізувати Дніпро На офіційному інтернет-представництві Президента України була зареєстрована електронна петиція з проханням націоналізації ФК Дніпро.. "У зв'язку з втратою власником інтересу до клубу, накопиченням боргів перед гравцями, тренерами й іншим персоналом, загрозою ФІФА перевести клуб в нижчу лігу із-за неоплачених боргів, а також майбутнього зняття очок з клубу, пропонуємо розглянути можливість порятунку ФК Дніпро (місто Дніпро) шляхом націоналізації і прикріплення його до Приватбанку, одиним з власником якого був є нинішній власник Дніпро Ігор Коломойський", - ідеться в петиції. На даний момент петиція зібрала 14 підписів з 25 тисяч, які потрібні для обов'язкового розгляду її главою держави.

Коментарі — 2

вихід один в даному випадку і він самий найкращий для дніпрян:банкрутство і розформування команди, створення нової команди, але вже без коломойських, стеценків і інших! розвивати клуб з самих низів і попробувати його зробити ближчим до вболівальників(на зразок дніпра черкаського, десни, вереса)...це буде саме найкраще!!!

професійний футбол в Україні - іграшка для олігархів.

Нічого державні кошти на це витрачати. Держава має вкладатися лише в массовий та олімпійський спорт. А вкладатися в професійний футбольний клуб - даремна втрата державних коштів.