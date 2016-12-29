Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря

Бразильський півзахисник Бернард може покинути Шахтар.

Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на видання Lance!.

Інтерес до півзахисника проявляє Сантос, який вже працює над трансфером.

Варто зазначити, що журналісти порталу сумніваються в реальності цього трансферу, оскільки Шахтар навряд чи захоче відпускати футболіста, що поступово грає все більшу роль в команді.

Нагадаємо, що Сантос хоче підписати ще і Тайсона.

Раніше повідомлялося, що Бернард заявив, що хотів би залишитися в донецькій команді.