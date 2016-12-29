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267 переглядів Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 13:54
Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря
Бразильський півзахисник Бернард може покинути Шахтар.
Про це повідомляє dynamomania.com з посиланням на видання Lance!.
Інтерес до півзахисника проявляє Сантос, який вже працює над трансфером.
Варто зазначити, що журналісти порталу сумніваються в реальності цього трансферу, оскільки Шахтар навряд чи захоче відпускати футболіста, що поступово грає все більшу роль в команді.
Нагадаємо, що Сантос хоче підписати ще і Тайсона.
Раніше повідомлялося, що Бернард заявив, що хотів би залишитися в донецькій команді.
|Бернард
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