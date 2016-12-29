Алегрі може змінити Венгера в Арсеналі влітку 2017 року

Головний тренер туринського Ювентуса Массіміліано Алегрі влітку 2017 року може змінити Арсена Венгера на посаді наставника Арсеналу.

Про це повідомляє tuttomercatoweb. Угода французького фахівця з "канонірами" розрахована ще на півроку, і керівництво клубу поки не запропонувало 67-річному тренерові новий контракт.

Алегрі, за даними видання, вважається головним кандидатом на зміну Венгеру, який очолює Арсенал з 1996 року. За цей період клуб тричі вигравав титул чемпіонів Англії (1998, 2002, 2004).

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що керівництво Ювентуса може відправити у відставку Алегрі після закінчення нинішнього сезону, пише championat.com.