Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, найімовірніше, не перейде в Бешикташ.

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на Ajansspor.

Турецький клуб запропонував за гравця 5 млн євро, але Шахтар зажадав у відповідь 30 млн євро. Бешикташ розглядатиме інших кандидатів на посилення оборони.

Крім того, видання повідомляє, що Зеніт Мірчи Луческу запропонував за захисника 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб провів перший раунд переговорів з гравцем, але поки не зміг домовитися за умовами контракту.

Також була інформація, що Бешикташ провів переговори з Ракицьким, але не домовилися по зарплаті.