Українська правда
Політика   |   Економіка   |   Європа   |   Форум   |   Блоги   |   Історія   |   Життя   |   Спорт   |   Київ   |   ТаблоID   |   БЖ
Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБіатлонБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер
Зоря прогляне півзахисника Ворскли
Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро
Алегрі може змінити Венгера в Арсеналі влітку 2017 року
Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря
У Порошенка просять націоналізувати Дніпро


Новини
15:56
Баскетбол. Екс-гравець НБА набрав 74 очки у матчі чемпіонату Китаю. ВІДЕО
15:36
Футбол. Срна отримав від Барселони нову пропозицію про трансфер
15:19
Футбол. Зоря прогляне півзахисника Ворскли
14:45
Футбол. Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро
14:34
Футбол. Алегрі може змінити Венгера в Арсеналі влітку 2017 року
13:54
Футбол. Сантос цікавиться двома гравцями Шахтаря
13:14
Бокс. Нокаут у бою Ломаченко - Мартінес переміг в номінації "Найкращий нокаут року". ВІДЕО
12:58
Футбол. У Порошенка просять націоналізувати Дніпро
12:43
Футбол. Тевес став найбільш високополачуваним футболістом світу
12:11
Футбол. Одноклубником Селезньова може стати Рибка
Усі новини
511 переглядів Версія для друку    Коментарі  [ 1 ]
29.12.2016  14:45

Ахметов готовий продати Ракицького за 30 млн євро

Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький, найімовірніше, не перейде в Бешикташ.

Про це повідомляє Трибуна з посиланням на Ajansspor.

Турецький клуб запропонував за гравця 5 млн євро, але Шахтар зажадав у відповідь 30 млн євро. Бешикташ розглядатиме інших кандидатів на посилення оборони.

Крім того, видання повідомляє, що Зеніт Мірчи Луческу запропонував за захисника 15 млн євро.

Раніше повідомлялося, що турецький клуб провів перший раунд переговорів з гравцем, але поки не зміг домовитися за умовами контракту.

Також була інформація, що Бешикташ провів переговори з Ракицьким, але не домовилися по зарплаті.

Ярослав Ракицький
Коментарі
 — 1
Vanya Eremeychuk _ 29.12.2016 15:24
ось це убожество за 30 млн?він здурів?хотя...донбас...там нема чому дуріти...це діагноз у цих кротів
Відповісти | З цитатою
Усі коментарі
Читай також
Динамо - Шахтар: Ракицький, Срна, Бурда і Макаренко вийдуть в старті
Ракицький та Едуардо готові допомогти Шахтарю у матчі з Динамо
Едуардо, Степаненко та Ракицький не допоможуть Шахтарю у матчі з Брагою
Ракицький зацікавив Бешикташ
Ракицький, Коноплянка і Кравець вийдуть в основі у матчі з Фінляндією

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
29.12.2016

Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
Генеральний директор Шахтаря отримує "чорну" зарплату в 15 разів більшу, ніж офіційна.
Шевченко: Ми у збірній не займаємося натуралізацією та не робимо нікому пропозицій
Британські журналісти: Віктор Коваленко стане неперевершеним лідером
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Біатлон   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2016, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: ukrchampion@gmail.com, info@champion.com.ua
  
Авторизація
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter