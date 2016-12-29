Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
Чемпіон продовжує публікацію матеріалів щодо офіційної та "чорної" зарплати в донецькому Шахтарі.
У минулому матеріалі була показана офіційна зарплата гравців, тренерів та топ-менеджерів донецького клубу. Згідно інформації з податкової, більшість гравців та тренерів, справді, отримують "білі" зарплати з цифрами у мільйони гривень на місяць. А ось до тор-менеджерів гірників були питання.
Згідно документів з податкової, генеральний директор клубу Сергій Палкін, з урахуванням податків отримує трохи більше 2 тисяч доларів на місяць.
Як відомо, пан Палкін є відмомим борцем з офіційними зарплатами в Динамо, які отримують гроші, у порівнянні з донецькими футболістами.
Втім, у самого Палкіна та його топ-менеджерів зовсім вже не така й біла зарплата, що показана в його офіційних документах.
Чемпіону надійшла інсайдерська інформація щодо "чорних" зарплат та премій в клубі в сезоні 2014/2015, коли Шахтар вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Згідно цього документу, за підписом самого Палкіна, його зарплата в місяць складає 30 000 доларів. Тобто, у 15 разів більша, ніж його офіційна, і звичайно, з якої не платяться податки. І так в усіх топ-менеджерів Шахтаря. Їх зарплату можна порівняти з офіційною з матеріала Чемпіона.
Цікаво, що за вихід в 1/8 фіналу Палкін отримав і найбільшу премію - 54 тисячі доларів.
Також в розпорядженні Чемпіона потрапила й інформація щодо окладів в доларах та сум спачених за оренду житла в Києві в сезоні 2016/2017. У Палкіна тут вже зарплата лише 5000 доларів, а житло йому винаймають в Києві за 4000 тисячі у.е. в місяць.
Футбол
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. ДокументиГенеральний директор Шахтаря отримує "чорну" зарплату в 15 разів більшу, ніж офіційна.
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Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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