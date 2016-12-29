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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ 0 ]29.12.2016 15:19
Зоря прогляне півзахисника Ворскли
Півзахисник Ворскли Сандро Кобахідзе зацікавив луганську Зорю.
Про це повідомляє zarya.lg.ua.
Окрім луганців 29-річним гравцем цікавляться два неназвані клуби.
Раніше повідомлялося, що у зимове міжсезоння Ворсклу залишать лідери команди.
|Сандро Кобахідзе
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29.12.2016
Чорна каса донецького Шахтаря. Частина перша. Документи
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